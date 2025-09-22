В Подмосковье 1,5 тыс человек приняли участие в благотворительном забеге «Пульс Добра»

​«Сегодня в Коломне объединились те неравнодушные люди, для которых добро в приоритете. Я благодарен фонду «Исток» за эту прекрасную инициативу. Здорово, что такое событие происходит не разово, а проходит традиционно у нас в регионе. Масштаб растет — это замечательно. Чем больше таких мероприятий, тем больше поддержки мы сможем оказать. Спорт не просто объединяет людей, но и объединяет их вокруг добрых дел», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов в ходе торжественной церемонии открытия благотворительного забега.

​Самым главным стартом дня традиционно стал «Забег безграничных возможностей» на 600 метров. В нем приняли участие более 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дети с особыми потребностями из более чем 10 социальных учреждений Московской области. Вместе с детьми на дистанцию вышли любимые персонажи сказок и мультфильмов. Кроме того, спортсмены старше 11 лет преодолели дистанции в 3 км, 10 км и 21,1 км, а самые маленькие бегуны от 4 до 11 лет вышли на старт 300-метровых и 600-метровых забегов. Самым возрастным участником соревнований стал 87-летний Иван Скворцов из Коломны.

​Регистрационные взносы каждого из участников забега будут переданы «Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации «Ступинский».

​«Есть очень хорошая цитата — «одна пробежка может изменить ваш день, а множество пробежек могут изменить вашу жизнь». А наш сегодняшний забег поможет изменить множество жизней. Собранные средства с забега пойдут центру социального обслуживания и реабилитации «Ступински»“. От лица всех подопечных этого центра хочу поблагодарить каждого участника сегодняшнего мероприятия», — отметила вице-президент фонда «Исток» Юлия Савихина.

​Маршрут забега пролегал вдоль стен Коломенского кремля и по понтонному мосту через Москва-реку вдоль старинных церквей. После финиша юные и взрослые спортсмены могли принять участие в увлекательных мастер-классах. Также на территории коломенского конькобежного центра работал игровой городок с аттракционами и профессиональными аниматорами.

​«Я и мои коллеги с коломенского завода всегда поддерживаем «Пульс добра». Я лично пробежал три километра, а друзья бегали и на других дистанциях. Надо всегда поддерживать благотворительные инициативы, мы стараемся это делать. Участвуем также практически во всех забегах «Суперлиги Подмосковья», ездим по всей области, играли даже в футбол с командой легенд в рамках проекта «Выходи во двор», — поделился впечатлениями участник забега Андрей Чумаков.

​Старт на дистанциях забега давали прославленные спортсмены: чемпион мира по конькобежному спорту и рекордсмен мира Павел Кулижников, чемпион мира по конькобежному спорту Руслан Мурашов, двукратный призер чемпионата Европы по шорт-треку, многократный чемпион России Александр Шульгинов и многократная чемпионка России по конькобежному спорту Ирина Кузнецова.

​«Хочу поблагодарить всех за то, что своим участием вы не только помогаете детям-сиротам, но и пропагандируете здоровый образ жизни и популяризируете спорт в нашей стране. Любите спорт, занимаетесь спортом, это обязательно скажется на качестве вашей жизни», — поделился эмоциями Руслан Мурашов.

​Также в качестве почетных гостей мероприятие посетили: депутаты Госдумы РФ Роман Терюшков и Никита Чаплин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, президент Клуба промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина, председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев и другие.

​Ознакомиться с результатами забега и узнать имена всех победителей и призеров можно на сайте.

​Благотворительный забег «Пульс добра» проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.