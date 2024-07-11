В Подмосковье 1–5 августа пройдет этап Кубка РФ и соревнования по вейкборду

Первый этап Кубка России по вейкборду-электротяге и Всероссийские соревнования FWP games-2024 пройдут в Московской области с 1 по 5 августа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Этап Кубка России-2024 соберет сильнейших спортсменов страны. Соревнования пройдут в округе Дзержинский на территории вейк-парка «FWP». Представители этой зрелищной спортивной дисциплины будут состязаться в категориях «вейкборд Open мужчины» и «вейкборд Open женщины».

Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию CONTEST на сайте до 20:00 3 августа. Подробнее об условиях можно узнать по ссылке.

В рамках всероссийских соревнований «FWP games-2024» в Подмосковье будут состязаться спортсмены разных возрастных групп. Соревнования по вейкборду пройдут в категориях: мужчины-любители, женщины-любители, мужчины мастерс (старше 30 лет), женщины мастерс (старше 30 лет), юниоры (до 18 лет), юниорки (до 18 лет), юноши (до 14 лет), девушки (до 14 лет), мальчики (до 11 лет), девочки (до 11 лет).

Кроме того, в дисциплине «вейкборд — фигуры» и «вэйкскейт» выступят мужчины и женщины без ограничений по возрасту. В категории «вэйкборд — сидячий» будут состязаться исключительно мужчины без возрастных ограничений.

Подробнее с условиями и программой турнира можно ознакомиться по ссылке.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.