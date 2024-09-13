В Подмосковье 14 сентября пройдет VI ежегодный фестиваль волейбола

В фестивале, который пройдет уже в шестой раз, примут участие 28 смешанных команд юношей и девушек 2010–2011 гр. из общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа и городского округа Краснознаменск.

Соревнования пройдут на футбольном поле центрального стадиона, где будут оборудованы семь мобильных волейбольных площадок. Поддержку участникам окажут волейболистки ВК «Заречье-Одинцово», а также спортсменки отделения волейбола областного «Училища олимпийского резерва № 2», которые присоединятся к мероприятию.

В рамках фестиваля пройдет презентация команды суперлиги ВК «Заречье-Одинцово».

Организаторами фестиваля являются группа компаний «Садовое кольцо», подмосковный «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», администрация Одинцовского городского округа, Московская областная федерация волейбола и гимназия Святителя Василия Великого.

Фестиваль проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о детских спортивных проектах в Подмосковье. Среди них — Кубок Александра Овечкина по хоккею и Кубок Игоря Акинфеева по футболу.

«Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — уточнил губернатор.