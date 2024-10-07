В Подмосковье 11–18 октября пройдут игры женской суперлиги по хоккею на траве

В городском округе Электросталь пройдут решающие матчи женской суперлиги по хоккею на траве. Игры в формате плей-офф будут сыграны с 11 по 18 октября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 11 по 14 октября пройдут полуфинальные серии, а также матч за пятое место. В матче за пятую строчку сыграют сборная Свердловской области и «СПБ УОР-2». За золотые медали поборются победители пар «Ак-Барс Динамо» — «Дончанка» и «Динамо-Электросталь» — «Восток». Серии ведутся до двух побед.

С 15 по 18 октября пройдут игры за бронзовые и золотые медали.

Трансляции игр можно посмотреть в официальной группе ХК «Динамо-Электросталь» в ВК.

Дата проведения — с 11 по 18 октября. Место проведения — стадион «Мир спорта «Сталь» (г.о. Электросталь, ул. Радио, дом № 3).

Время проведения — с 11 по 14 октября матч за 5 место, начало в 13:00, две полуфинальные игры в 15:00 и 17:00. С 15 по 18 октября бронзовые игры — в 15:00, финальные — в 17:00.

Женская Суперлига по хоккею на траве проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.