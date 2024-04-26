В Петербурге проектируют новый спорткомплекс на Ленской

сегодня в 12:06

В Санкт-Петербурге специалисты ведут проектирование двухэтажного спортивного комплекса на улице Ленской. В спорткомплексе появится трибуна на 500 зрителей, фитнес-кафе, кабинет врача и тренерский зал, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по инвестициям.

В новом комплексе хотят проводить первенства по баскетболу и волейболу, где будут играть любительские команды. После завершения строительства инвестор намерен передать в собственность города нежилые помещения площадью 150 квадратных метров.

«Сейчас инвестор осуществляет проектирование объекта. Проектные решения пока в разработке», — поделились в Смольном.

Спорткомплекс на улице Ленской должны достроить 3 августа 2026 года.