В Петербурге «Петры Первые» устроят забег в честь Дня города

сегодня в 16:49

В Санкт-Петербурге состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», в рамках которого горожане также поучаствуют в костюмированном флешмобе «Забег Петров Первых». Мероприятие приурочено ко Дню города, который отмечается 27 мая, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Бегуны преодолеют специальную дистанцию в 352 метра — именно столько лет, 352 года, вскоре пройдет с момента рождения императора Петра I.

Некоторые из петербуржцев начали ходить на забег целыми семьями. Среди них — местная жительница Светлана, которая побежит вместе с 11-летней дочкой и 15-летним сыном, профессиональным легкоатлетом.

«Придем, как обычно, пораньше, чтобы успеть пообщаться с горожанами и сфотографироваться со всеми желающими», — поделилась петербурженка.

Старт забега намечен на 12:20 по местному времени.