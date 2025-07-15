В первые выходные августа в Рузе состоится ежегодная велогонка

2–3 августа 2025 года в подмосковной Рузе пройдет ежегодная велогонка под эгидой Cyclingrace. В программе: парная гонка, гонка с раздельным стартом, групповая гонка и короткие велозаезды для новичков и любителей. Организатором соревнований выступит Национальной ассоциацией любителей и ветеранов велоспорта, сообщают организаторы.

Участникам представится возможность проверить свои силы в различных форматах гонок, вне зависимости от уровня подготовки. Все гонщики будут разделены на категории по возрасту, полу и уровню мастерства; победители и призеры в своих кластерах выиграют призы. При этом все участники получат памятные медали.

Кроме того, каждому гонщику будут предоставлены стартовый пакет с номером и подарками от партнёров мероприятия, чип для электронного хронометража, питание, прохладительные и горячие напитки, а также медицинская страховка. Гонка будет транслироваться в режиме онлайн с участием профессиональных комментаторов.

Регистрация для участия в заездах еще открыта, подать заявку можно на официальном сайте организаторов: https://cyclingrace.ru/.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.