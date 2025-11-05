сегодня в 08:57

В Павловском Посаде завершился турнир по фигурному катанию

31 октября. В Павловском Посаде завершился детско-юношеский областной турнир по фигурному катанию «Павлово-Посадские узоры». Соревнования прошли на ледовой арене имени Н.А. Петрусевой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие 85 юных фигуристов из различных городов Московской области. Спортсмены продемонстрировали своё мастерство и технику владения коньками, представив на суд жюри как обязательные программы, так и произвольные выступления.

Турнир «Павлово-Посадские узоры» стал важным этапом в спортивной жизни молодых фигуристов, позволив им получить ценный соревновательный опыт и показать результаты своей подготовки.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и поблагодарили тренеров за работу с юными спортсменами. Ледовая арена имени Н.А. Петрусевой в очередной раз подтвердила свой статус важного центра развития фигурного катания в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.