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В Павловском Посаде прошли финалы муниципальных этапов соревнований по мини-футболу

28 ноября, во Дворце спорта «Надежда» Павловского Посада прошли финалы муниципальных этапов соревнований по мини-футболу среди юношей 2009-2010 и 2011–2012 гг. р. общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского городского округа. Эти соревнования проходят в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В финале приняли участие лучшие школьные команды Павлово-Посадского городского округа. Команды — победители групповых этапов, проявили настоящую волю к победе. В упорной борьбе победителями стали ребята из Лицея № 1 и школы № 10, в своих возрастных категориях.

Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями. Спортсмены получили большой опыт в соревнованиях высокого уровня.

В феврале следующего года две команды — победители представят наш городской округ на региональном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.