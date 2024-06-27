В Павловском Посаде прошла открытая тренировка по самбо

В центральном городском парке Павловского Посада прошла открытая тренировка по самбо организованная центром единоборств «Витязь». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Спортсмены центра единоборств собрались на свежем воздухе, чтобы продемонстрировать свое мастерство совместно с тренером и приобщить юных жителей города к самбо.

Самбо — это не просто вид спорта, а целая философия, возникшая в России. Оно представляет собой сочетание лучших приемов из различных боевых искусств. В отличие от других единоборств, самбо не ограничено строгими правилами, что делает его неиссякаемым источником новых техник и возможностей для создания собственных приемов.

Тренировка получилась насыщенной и разнообразной. Спортсмены начали с общей разминки, после чего тренер детально продемонстрировал основные приемы самбо, делая акцент на правильной технике и безопасности. Участники сосредотачивались на отработке бросков, захватов и ударов. Открытая практика привлекла посетителей парка, позволив им освоить нужные навыки самообороны и узнать много интересной информации об этом виде спорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.