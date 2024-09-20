В Павловском Посаде прошел Всероссийский день бега «Кросс нации-2024»

Накануне студенты ССК «Юность» и первичного отделения движение первых Павлово-Посадского техникума, в преддверии Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2024», собрались на стадионе «Павлово-Покровский» для участия в масштабном спортивном челлендже, которое объединяет молодежь и привлекает к занятиям спортом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под руководством преподавателей, Трушина К.М. и Перфиловой Л.Р., а также советника директора по воспитанию Курниным И.А., студенты провели разминку, задействовав все группы мышц и подготовившись к предстоящим соревнованиям.

К участию в мероприятии присоединились ребята местного отделения Движения Первых Павлово-Посадского городского округа совместно с Андреем Афанасьевым, председателем Совета местного отделения «Движение Первых» в округе.

Атмосфера на стадионе была наполнена энергией и духом товарищества и несмотря на волнение, все участники были настроены на позитивный результат. Они понимали, что «Кросс нации» — это не только спортивное состязание, но и возможность укрепить дружеские узы, развить командный дух и наладить общение с другими участниками.

Для студентов была подготовлена интересная программа, включающая различные активные игры, мастер-классы по технике бега, чтению азбуки здорового образа жизни, мотивационные лекции, эстафеты и легкоатлетические соревнования по бегу среди студентов техникума 500 метров и 1 000 метров.

В завершении мероприятия победители соревнований получили грамоты, а также заряд положительных эмоций и желание продолжать заниматься спортом.

На стадионе «Павлово-Покровский» царила атмосфера вдохновения и жажды к движению, а студенты с нетерпением ждут следующих встреч и соревнований.

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