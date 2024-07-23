В Павловском Посаде прошел волейбольный турнир

В Павловском Посаде на Ленском стадионе состоялся волейбольный турнир, организованный в рамках партийного проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», передает пресс-служба администрации городского округа.

Сетка соревнований включала три команды: Молодая Гвардия, Движение Первых и Творческое Объединение Молодежи. Каждая команда в ходе соревнований стремилась показать свое мастерство и волю к победе. Результаты последнего матча держали всех в напряжении до самого конца, создавая непередаваемую атмосферу интриги и спортивного азарта.

Первое место одержала команда «Движения Первых». Серебряными призерами стала команда Творческого Объединения Молодежи. Бронзовые медали завоевала команда Молодой Гвардии

«Волейбол — это игра, где побеждают те, кто умеет работать в команде и не боится трудностей. Игра была насыщенной и динамичной, игроки демонстрировали великолепные подачи и сильные атаки. На поле было видно, как каждая команда стремится к победе, слаженно работая вместе и поддерживая друг друга в трудные моменты», — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Детский спорт» Наталья Золина.

В конце турнира состоялась торжественная церемония награждения, где ребятам вручили почетные медали на память о летних соревнованиях.

В конце турнира состоялась торжественная церемония награждения. Каждая команда была удостоена медалей, соответствующих их занятым местам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.