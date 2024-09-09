В Павловском Посаде прошел турнир по футболу, посвященный участникам СВО

Стрелок 234 полка 76 дивизии, младший сержант Василий Анатольевич Лабин геройски погиб при выполнении боевого задания в феврале этого года. Посмертно награжден орденом мужества.

Организаторами спортивного турнира выступили активные жители Павлово-Посадского городского округа. Почтить память земляка пришли председатель совета депутатов Роман Тикунов, Русская община Павловского Посада, небезразличные жители городского округа.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.