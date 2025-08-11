В Павловском Посаде прошел фестиваль спорта «Победа»

сегодня в 11:28

Фестиваль спорта «Победа» прошел в Павловском Посаде в городском парке культуры и отдыха в 9 августа. Начался день с массовой зарядки «Победа» на главной сцене, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для юных участников фестиваля работали мастер-классы «Кубок победителя» от студии «Пластилиновая ворона».

12:40 на главной сцене парка состоялось торжественное открытие фестиваля и награждение лучших детских футбольных команд.

Итоги прошедшего Чемпионата Павлово-Посадского городского округа по футболу 2025 года среди детей подвела заместитель начальника Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Алина Венгрина.

В возрастной группе 2017 года рождения Чемпионата победителем стала команда «Композит Синие».

Награду «Лучший игрок» получил Никита Голубев (ФК Композит), «Лучшим вратарем» стал Семен Земнов (ФК Париж).

В возрастной группе 2015 года рождения победителем стала команда «Юность», «Лучший игрок» — Ярослав Колпак (ФК Юность), «Лучший вратарь» — Артем Маслов (ФК Юность).

В возрастной группе 2013 года рождения Чемпионата 1 место одержала команда «Композит Зеленые». «Лучший игрок» — Матвей Терешков (ФК Юность), «Лучший вратарь» — Макар Штаркин (ФК Юность).

В возрастной группе 2011 года рождения победила команда «Вымпел» из Электрогорска. «Лучший игрок» — Кирилл Васильев (ФК Вымпел), Награда передана в г. Электрогорск. «Лучший вратарь» — Максим Смолов (ФК Париж).

Завершился фестиваль спорта «Победа» праздничным концертом «Так держать!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.