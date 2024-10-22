В Павловском Посаде побит рекорд посещаемости «5 верст»

Открытие трассы «5 верст» в Павловском Посаде прошло в новом городском парке Меленки в Павловском Посаде, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Здесь нами измерена трасса в 4 ровных круга, есть удобная точка старта, и мы верим, что на новом месте нас ждут и новые участники», — говорят организаторы.

Открытие этой трассы привлекло большее, чем обычно, количество финишёров. Рекорд посещаемости для «5 верст» в Павловском Посаде теперь 32 человека.

Присоединились к старту в Меленках гости из других парков, туристы 5 верст: Анна и Дмитрий Шейбак. Дмитрий помог и как волонтер: провел разминку, а после финиша занял позицию сканера, а Анна приготовила вкуснейшие пироги.

«Новая трасса позволила нескольким участникам обновить свое лучшее время. Поздравляем с новым достижением Наталью Тимошину, Ульяну и Дмитрия Карзановых, Дмитрия Сидорова, Виктора Ровкоского, Артема Сидорова и Александра Романова! Отдельно поблагодарим команду волонтеров во главе с организатором Павлом Янчеликом! Михаил Ровковский помог на секундомере и с загрузкой протокола. Виктор Ровковский — с пополнением фотоархива. Александр Кусакин выдал карточки финишёрам. Владимир Послед разметил и проверил трассу. Дмитрий Степанов стал замыкающим, а Владислав Левин помог с завершением мероприятия», — отмечают организаторы «5 верст» в Павловском Посаде.

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