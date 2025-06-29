В Павловском Посаде начались открытые тренировки по боевым видам искусств

В Центральном городском парке Павловского Посада 29 июня прошла открытая тренировка по самбо, приуроченная ко Дню молодежи. Мероприятие было организовано местным отделением партии «Единая Россия» при поддержке Федерации дзюдо и самбо в рамках партийного проекта «Выбор сильных», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных», Президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин рассказал, что идея по проведению бесплатных тренировок в парках возникла три года назад.

«Тогда президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и Андрей Турчак, тогда занимавший пост Секретаря Генерального совета во время поездки в зону проведения СВО, обратили внимание на то, что на передовой много ребят, прошедших школу самбо и других единоборств. Так родился партийный проект „Zа самбо“. В этом году к нашему проекту присоединились еще два вида единоборств — дзюдо и спортивная борьба. Проект претерпел небольшие изменения и теперь называется „Выбор сильных“. Очень надеюсь, что благодаря координации двух федераций у нас появятся новые возможности. Мы планируем проводить совместные мероприятия и активности», — отметил Фомкин.

В частности, в рамках партпроекта проводятся открытые тренировки по самбо. Так, одну из них провел мастер спорта России по самбо и дзюдо Игорь Деркачев в Павловском Посаде. Под его руководством участники: как новички, так и более опытные спортсмены освоили базовые приемы борьбы: броски, захваты, удержания и болевые действия. Особое внимание тренер уделил технике безопасности.

«Для нашего округа развитие спорта всегда было приоритетом. Мы стремимся создать такие условия, при которых каждый ребенок мог заниматься спортом», — отметил Игорь Деркачев.

Он уточнил, что самбо как часть национальной культуры отлично подходит для этого.

«Я уже больше года занимаюсь самбо. Мы с семьей в том году увидели тренировку самбистов в парке, и мне сразу захотелось попробовать. Теперь я не пропускаю занятия, потому что у меня тут есть друзья и хороший тренер. Мне очень нравится самбо. Я даже был на областных соревнованиях и занимал призовые места», — рассказал самбист младшей группы Ярослав Сафронов.

С момента открытия Федерации дзюдо и самбо в Павловском Посаде спортивным направлением в округе занимаются более 170 человек. С 2022 года было проведено уже 36 открытых тренировок — в парках, школах, на пляжах. Также в двух школах муниципалитета реализуется программа «Самбо — в школу!», в рамках которой регулярно проводятся открытые занятия.

«Я с детства увлечен самбо и дзюдо, являюсь кандидатом в мастера спорта по дзюдо. С 2022 года лично занимаюсь развитием этих направлений в округе. Мы регулярно организуем муниципальные и региональные соревнования, приуроченные к памятным датам. К нам приезжают спортсмены не только из других городов, но и стран», — поделился муниципальный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Василий Ерохин.

По его словам, особенно важно создавать спортивные активности летом, когда у молодежи появляется больше свободного времени.

«Лето — отличное время для открытых тренировок по самбо. Многие ребята разъезжаются по лагерям и на отдых, но есть те, кто остается дома. Именно для них мы стараемся организовать насыщенный и полезный досуг: проводим открытые занятия по самбо и дзюдо в рамках проекта „Выбор сильных“. Это возможность попробовать себя в новом виде спорта, раскрыть свой потенциал и найти свое направление. Так, в прошлом году к нам присоединились восемь новых спортсменов. Для проведения тренировок мы приглашаем опытных наставников, мастеров спорта. Такие занятия будут проходить все лето во всех муниципалитетах Подмосковья», — подчеркнул Василий Ерохин.

В течение всего лета во всех муниципалитетах Подмосковья будут проходить открытые тренировки по дзюдо и самбо в рамках партийного проекта «Выбор сильных». Эта инициатива является частью Народной программы партии «Единая Россия», в которой особое внимание уделяется развитию массового спорта и продвижению здорового образа жизни.

Проект «Выбор сильных» направлен на создание доступной и эффективной спортивной среды: он объединяет передовые методики, профессиональный опыт тренеров и проверенные практики, помогая молодежи реализовать свой потенциал — как в спорте, так и за его пределами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.