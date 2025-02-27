В Павловском Посаде активные жители старшего поколения сдали нормы ГТО

В Павловском Посаде члены клуба «Активное долголетие» и все желающие спортсмены старше 55 лет сдали нормы ГТО, сообщили в пресс-службе округа.

Участники проходили тестовые испытания по разнообразным спортивным направлениям — скандинавская ходьба, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя ногами на гимнастической скамье, плавание.

Выполнение нормативов ГТО вызвало у людей пожилого возраста настоящий соревновательный дух. Азарт борьбы с каждой минутой возрастал, поднималось настроение собравшихся.

Все проявили заинтересованность в результате и достойно справились с испытаниями. По итогам испытаний, участникам будут вручены знаки отличия ГТО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.