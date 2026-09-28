В Павлово-Посадском округе провели жеребьевку школьной лиги

Жеребьевка сезона школьной лиги 2026–2027 годов прошла 25 сентября в Павловском Посаде. За победу поборются девять команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новом сезоне школьной лиги команды Павлово-Посадского округа будут соревноваться в футзале, баскетболе, волейболе, шахматах и настольном теннисе. Настольный теннис включили в программу впервые. При этом в опубликованном расписании указаны даты прошлого сезона: муниципальный этап — с 1 октября 2025 года по февраль 2026 года, региональный этап — март 2026 года.

В соревнованиях примут участие гимназия — победитель сезона 2025–2026 годов, школа № 18 им. Н.В. Менчинского, лицей № 1, лицей г. Электрогорска, школа № 10 им. В.Ф. Быковского, Рахмановская школа им. Е.Ф. Кошенкова, школа № 14, школа № 11 и лицей № 2 им. В.В. Тихонова.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов сообщил о планах провести открытие сезона 1 октября во Дворце спорта «Надежда».

«Приглашаю всех на открытие! 1 октября в 11:00 состоится Торжественное открытие сезона во Дворце спорта «Надежда». С 9:00 начнутся первые игры по баскетболу!» — сказал Сергей Балашов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.