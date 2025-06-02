В Павлово-Посадском округе прошел инклюзивный забег для детей с ОВЗ

На городском стадионе в Электрогорске Павлово-Посадского округа в третий раз состоялось уникальное мероприятие, объединившее семьи, волонтеров и участников со всего Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Инклюзивный забег «Солнечный круг» стал настоящим праздником добра, силы и вдохновения.

Каждый юный участник, независимо от своих физических возможностей, преодолел дистанцию символического круга, получив при этом мощный заряд поддержки от болельщиков. Аплодисменты, громче стадионных трибун, и радостные улыбки стали неотъемлемой частью этого события.

Организаторы не оставили без внимания ни одного ребенка. Все участники получили заветные медали, став символом победы над собой и обстоятельствами. Здесь главная награда — не скорость или время, а смелость, стремление и дружеская поддержка.

Помимо забега, на гостей ожидала насыщенная культурно-развлекательная программа. Игры, творческие мастер-классы, сюрпризы и яркая атмосфера сделали мероприятие по-настоящему незабываемым.

«Солнечный круг» уже стал доброй традицией и доказательством того, что спорт способен объединять людей, давать веру в себя и создавать атмосферу радости для каждого.

Организаторы выражают благодарность всем участникам, волонтерам и семьям, благодаря которым этот день стал таким светлым и вдохновляющим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.