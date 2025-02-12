В парке Свердловский в Лосино-Петровском прошло мероприятие «Спорт для всех»

Семейная зарядка с энергичным тренером Валентином Леонидовичем Ухановым — бодрое утро и заряд позитива для всех.

Дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба с опытным тренером Кудратом Акимовичем Мадаминовым помогли участникам укрепить здоровье и насладиться активным отдыхом!

«Дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба — это самые эффективные и полезные упражнения для нашего организма. Главное, что они отлично подходят и для детей, и для людей почтенного возраста. Комплекс двух занятий — это не только заряд бодрости, но и вклад в своё здоровое будущее. Очень рад, что столько активистов приняли участие в мероприятии и выступили за здоровый образ жизни! Спасибо всем, кто был с нами! До новых встреч на спортивных мероприятиях!» — поделился тренер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.