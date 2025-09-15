В парке Серпухова состоялся «Паркововый кросс»

Парк имени Олега Степанова в Серпухове стал местом проведения общеобластного «Паркового кросса», собравшего сотни активных жителей округа. Мероприятие, прошедшее 13 сентября, объединило спортсменов разных возрастов и уровней подготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В забегах приняли участие воспитанники спортивной школы «Зубренок» с тренерами, а также ребята из физкультурно-оздоровительных секций стадиона «Спартак», где занимаются хоккеем, лыжными гонками и легкой атлетикой. К ним присоединились студенты Серпуховского колледжа и все желающие горожане.

После энергичной разминки участники проверили себя в кроссе «Скорость природы» и азартной эстафете «Сквозь парк». Интеллектуальной частью программы стала квиз-викторина «Здоровая еда».

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Федор Чудинов провел бодрую разминку для всех участников. С приветственным словом к собравшимся обратился Алексей Малинкин, ответственный по вопросам физической культуры и спорта в Серпуховском благочинии Подольской епархии. В организации мероприятия приняли активное участие активисты движения «Молодая Гвардия».

«Паркововый кросс» продемонстрировал высокий интерес серпуховичей к здоровому образу жизни и массовому спорту, став ярким и значимым событием для жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.