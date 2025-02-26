В парке «Ривьера» Можайского округа состоялся турнир для юных шахматистов

Для девяти участников турнира в парке «Ривьера» были подготовлены столы, шахматные часы и доски. Детям пришлось соревноваться не только друг с другом в тактике и мышлении, но и со временем — турнир проходил в формате «блиц», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Соревнования проходили под наблюдением известных Можайских шахматистов — Владимира Яковенко, который также является тяжелоатлетом, и Василия Овчинникова, который более 30 лет активно развивает шахматный спорт в нашем округе.

В конце турнира победители получили призы — мягкие игрушки, медали и грамоты. Остальные юные участники соревнований получили сладкие подарки.

Отметим, что совсем недавно проходил еще один турнир по шахматам во дворце спорта «Багратион» в честь дня освобождения города от захватчиков. В нем приняли участие более 60 шахматистов, начиная от младшей категории и заканчивая взрослой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.