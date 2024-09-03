В парке «Патриот» пройдет конференция с организаторами и участниками ЧМ по шашкам

В отеле «ПСБ Патриот» на территории парка «Патриот» 6 сентября в рамках открытия чемпионата мира по русским шашкам состоится пресс-конференция с участием организаторов и спортсменов сборной России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мероприятии примут участие претенденты на звание чемпиона мира по русским шашкам Иван Илясов из Московской области, Жанна Саршаева из Челябинской области и Олег Дашков из Самарской области, президенты международной и всероссийской федераций шашек, а также представители министерств спорта РФ и Московской области.

После завершения конференции пройдет торжественная церемония открытия чемпионата мира и будет дан старт первым шашечным противостояниям. В качестве почетных гостей мероприятие посетят ведущие российские политики и культурные деятели, а также именитые спортсмены. Также в рамках первого дня турнира состоится «Гала-матч Лидеров».

Место проведения: Одинцовский городской округ, территория военно-патриотического парка «Патриот», дом № 4, «ПСБ Патриот Cosmos Hotels», зал «Жуков».

Дата и время — 6 августа, 13:30.

Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в Одинцовском городском округе на территории парка «Патриот» с 6 по 15 сентября.

На протяжении всех 10 дней турнира сильнейшие шашисты планеты из 25 стран с 5 континентов будут вести борьбу за звание чемпиона мира. В международных соревнованиях примут участие спортсмены из США, Германии, Китая, Турции, Норвегии, Колумбии, Эфиопии, Конго, Анголы, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Монголии, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и России. Сборная России будет представлена 28 сильнейшими спортсменами.

Национальная сборная РФ выступит под своим флагом, а на официальных церемониях награждения, открытия и закрытия соревнований будет звучать гимн России.

Турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.