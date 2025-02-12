Третий день из серии мероприятий по выполнению норматива «ГТО — бег на лыжах» пройдет 25 февраля в Одинцово. Регистрация с 09:45 до 10:15, начало выполнения нормативов в 10:20. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Бег на лыжах на 1 км (для 2-й и 3-й возрастных ступеней ВФСК ГТО — мальчики и девочки).

Бег на лыжах на 2 км (для 4-й возрастной ступени ВФСК ГТО — мальчики и девочки, также для женщин с 12-й по 18-ю возрастные ступени ВФСК ГТО).

Бег на лыжах на 3 км (для 5-й возрастной ступени ВФСК ГТО — юноши и девушки, также для женщин с 6-й по 11-ю возрастные ступени ВФСК ГТО и для мужчин с 16-й по 18-ю возрастную ступень ВФСК ГТО).

Бег на лыжах на 5 км (для юношей и мужчин с 6-й по 15-ю возрастные ступени ВФСК ГТО).

В случае предупреждения МЧС о неблагоприятных погодных условиях, резервный день назначен на 26 февраля (о переносе мероприятия, если это потребуется, будет сообщено дополнительно на странице Центра ГТО Одинцово ).

Для участия необходимо подать заявку в Яндекс.Форме по ссылке не позднее 11:00 23 февраля. Прием заявок может быть остановлен при достижении лимита по количеству участников. Возраст участников 8+. Участие в тестировании бесплатное, строго по предварительным заявкам.

В месте регистрации необходимо предоставить оригинал медицинского допуска (действует 1 год с момента выдачи), удостоверение личности (копия), медицинский полис (копия). В медицинском допуске должна стоять дата выдачи, фамилия врача, печать учреждения, выдавшего справку.

Четвертый день из серии мероприятий по выполнению норматива «ГТО — бег на лыжах» планируется в начале марта 2025 года, следите за анонсами в соцсетях Центра ГТО Одинцово.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.