В парке Люберец появилась «Умная спортивная аллея»

В Центральном парке городского округа Люберцы открылась «Умная спортивная аллея», на ее стендах изображены лучшие тренеры и чемпионы, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Президент Владимир Путин поставил задачу — увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом. Для выполнения поручения в Центральном парке Люберец установили „умную спортивную аллею“. На каждом плакате с портретом тренера или спортсмена, показавших лучшие результаты в своем виде спорта, размещены QR-коды на запись в секцию», — отметил Волков.

Он уточнил, что всего на аллее размещено 37 лучших тренеров в 37 видах спорта, 35 лучших спортсменов за 2023 год и 3 лучших команды (в командных видах спорта: баскетбол, футбол, чир спорт).

«Данная аллея создана, чтобы поддержать успехи тренеров и спортсменов, рассказать о спортшколах, клубах и секциях. Ну и наши чемпионы и их тренеры — это пример для других, наша гордость. Аллея будет обновляться ежегодно», — добавил Волков.

По его словам, в округе работают три спортшколы: КСШОР, СШОР, СШОР по баскетболу «Спартак», одно МУ «Дирекция спортивных сооружений», ДС «Триумф», а также более 70 клубов и федераций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.