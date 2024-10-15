В парках Талдомского округа продолжаются занятия по скандинавской ходьбе

Чтобы поддерживать здоровье и бодрость в пожилом возрасте, нужна правильная физическая активность. Универсальным видом спорта для людей зрелого возраста является скандинавская ходьба. Такие занятия в рамках реализации губернаторской программы «Активное долголетие» проходят в парках Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данный вид активности пользуется большой популярностью у пожилых жителей. Это очень полезный и максимально безопасный вид физической нагрузки, а простые правила позволяют успешно заниматься даже новичку. Кроме того, для скандинавской ходьбы не нужна дорогая экипировка: достаточно удобной обуви и специальных палок.

«Регулярно приходим на занятия. Ощутимо поправили свое здоровье: стала ровной спина, меньше стали болеть суставы, чувствуем себя на все сто! А главное — настроение! Мы всегда занимаемся на позитиве и с улыбкой», — отмечают участники тренировок.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Он разработан в рамках реализации национального проекта «Демография». Секции и кружки пользуются большим успехом у пожилых людей Талдомского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.