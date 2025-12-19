В парках Ленинского пройдет спортивное мероприятие «Зимние рекорды»

20 декабря в парках Видного состоится спортивное мероприятие «Зимние рекорды». Все желающие, как жители, так и гости округа, приглашаются принять участие в этом событии, которое пройдет с 9:00 до 12:00 в парке «Апаринки» и в Центральном парке с 10:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Зимние рекорды — это отличная возможность активно провести выходные всей семьей, получить заряд бодрости и позитива, а также почувствовать дух здорового соперничества и вдохновиться на новые достижения», — рассказал директор муниципального бюджетного учреждения Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Всех гостей Центрального парка ждут фотозоны «Вперед Снеговика», выставка «История зимних рекордов» и массовая зарядка. Юных гостей порадует зона детских эстафет «Маленькие чемпионы». В парке «Апаринки» пройдет детский и взрослый забеги с участием Чемпиона России — Дмитрием Егорушкиным, а также массовый заход скандинавской ходьбы «Маршрут зимнего вдохновения», которые завершатся награждением.

27 декабря в Центральном и Расторгуевском парках, а также в Лесопарке «Высота» пройдет новогоднее мероприятие «Новый год под шубой». Для гостей будет подготовлена программа, включающая игры, предновогоднюю дискотеку, мастерскую деда Мороза, а также выставки и фотозоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.