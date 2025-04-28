сегодня в 11:15

В Орехово-Зуевском округе стартовал летний сезон соревнований по маунтинбайку

В Орехово-Зуеве на трассе Березовая Роща состоялись первые в этом сезоне соревнования по маунтинбайку. 54 спортсмена боролись за победу, преодолевая сложную трассу длиной 1500 метров с извилистыми участками, перепадами высот и техническими элементами, включая бугры и трамплины, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Березовая Роща считается одной из лучших площадок Подмосковья для таких соревнований. Трасса предлагает разнообразные испытания: узкие и широкие проезды, лесные тропы, открытые пространства, крутые подъемы и спуски. Именно здесь участники продемонстрировали свою физическую подготовку, мастерство и выносливость.

Несмотря на внезапный весенний снег спортсмены показали настоящий боевой дух. В каждой возрастной категории определили победителей и призеров. Соревнования открыли летний сезон маунтинбайка яркими эмоциями и зрелищными заездами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.