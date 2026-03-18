В Орехово-Зуевском округе провели парадайвинг для ветерана СВО

Занятие по парадайвингу для ветерана спецоперации Александра Мазина прошло 17 марта в Орехово-Зуевском округе. Программа направлена на физическую и психологическую реабилитацию бойцов и реализуется при поддержке профильных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе развивается программа реабилитации ветеранов спецоперации через занятия парадайвингом. Очередное погружение 17 марта прошел Александр Мазин, который находится на сопровождении филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Раменском городском округе.

«Подобные занятия направлены не только на физическое восстановление, но и на психологическую разгрузку. Для бойцов это возможность временно отвлечься от последствий тяжелых ранений и сосредоточиться на новых ощущениях», — рассказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Орехово-Зуевском округе Юлия Дубинина.

Проект реализуется при участии государственного фонда «Защитники Отечества», центра ортопедии и протезирования, администрации Орехово-Зуевского городского округа и Дворца спорта «Восток».

«Мы стремимся создать максимально благоприятную атмосферу для всех ветеранов. Опытные тренеры-инструкторы ответственно подходят к подготовке оборудования и сопровождают участников на каждом этапе, обеспечивая безопасность и комфорт», — добавила Юлия Дубинина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.