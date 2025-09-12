В Орехово-Зуеве состоится традиционное спортивное мероприятие «ВелоНочь»

В Орехово-Зуеве в пятницу пройдет традиционное спортивное мероприятие «ВелоНочь», организованное при поддержке «Единой России» в рамках федерального проекта партии «Детский спорт». Событие приурочено к празднованию Дня города, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Инициатором велопробега является председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа, глава фракции «Единой России» в Совете Александр Бабаев.

Мероприятие проводится на протяжении последних 10 лет, при этом участников с каждым годом становится все больше. В велопробеге принимают участие как жители округа, так и гости из других муниципалитетов – ежегодно более 800 человек.

Сбор участников велопробега назначен на 20:00 на парковке у ТЦ «Аквилон» по адресу: Орехово-Зуево, улица Ленина, 85.

После сбора участников «ВелоНочи» поприветствуют сам Александр Бабаев, а также исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Нестеров.

Старт пробега назначен на 20:30, в 20:50 участники финишируют, после чего пройдет церемония награждения лучших спортсменов.

За творческий подход к оформлению велосипеда и яркие костюмы участники получат подарки и сувениры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.