В округе Пушкинский стартовал новый сезон Студенческой хоккейной лиги

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В городском округе Пушкинский открыли новый сезон Студенческой хоккейной лиги. Молодые спортсмены встретились на льду для символического открытия. Впереди их ждут соревнования с сильнейшими командами Подмосковья. Поддержку команде Пушкинского выразили представители администрации округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В церемонии также приняли участие руководители образовательных учреждений и сами спортсмены.

«Сегодня мы открываем новый сезон Студенческой хоккейной лиги. Это замечательный праздник для всех любителей спорта. Мы уверены, что наши команды покажут красивую и бескомпромиссную игру», — отметили организаторы мероприятия.

Сами спортсмены выразили радость тому, что в Пушкинском округе есть возможность для студентов заниматься хоккеем.

«Мы будем стараться изо всех сил, чтобы добиться высоких результатов», — отметили хоккеисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.