В Одинцовском парке 17 июля пройдет III ежегодный краеведческий забег

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 17 июля пройдет III ежегодный краеведческий забег. Спортивное событие посвящено 67-й годовщине присвоения рабочему поселку Одинцово статуса города. Дополнительной задачей организаторов является популяризация здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На старт приглашаются одинцовские любители бега. Количество участников ограничено — на 4-километровую дистанцию смогут отправиться не более 40 человек. Спортивно-краеведческое мероприятие начнется в 18:50. На финише бегунов будут ждать чайная станция с горячим авторским сбитнем, подарки и фотосессия.

Приятным дополнением для ЗОЖ-краеведов станет выставка областного краеведческого общества с палеонтологическими находками, сделанными на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Желающие получат уникальную возможность сфотографироваться с настоящей ногой, принадлежавшей обитавшему тысячи лет назад на территории Одинцовского округа мамонту.

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