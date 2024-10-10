В Одинцовском округе завершили обустройство спортплощадок по 5 адресам

В Одинцовском городском округе завершены мероприятия по обустройству новых детских игровых и спортивных площадок. Работы проводились в поселке Старый Городок и селе Саввинская Слобода в общей сложности по 5 адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках благоустройства на детских площадках размещались современные игровые формы. Для удобства жителей были установлены лавочки, урны и наружное освещение. На спортивных площадках смонтированы уличные тренажеры. На улице Почтовой в Старом Городке помимо воркаута появились теннисные столы и памп-трек. В поселке Саввинская Слобода открылась современная огороженная мультиспортивная площадка, которая позволит местным любителям активного отдыха играть в мини-футбол и стрит-бол», — уточнил начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

Адреса детских игровых площадок:

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом № 105;

г. Одинцово, ул. Белорусская, дом № 2;

поселок Старый Городок, ул. Заводская, дом № 9.

Адреса спортивных площадок:

поселок Старый Городок, ул. Почтовая, дом № 2;

село Саввинская Слобода, Яблоневый Сад.

Всего в 2024 году в Одинцовском округе прошла модернизация 31 детской игровой площадки и 13 спортивных площадок. Все работы были завершены в установленные сроки.

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«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.