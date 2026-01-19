В Одинцовском округе стартовал зимний чемпионат по футболу среди мужчин

В минувшую субботу в Одинцовском округе стартовал зимний чемпионат по футболу среди мужских команд. Турнир проходит на Центральном городском стадионе и завершится 28 марта. В соревнованиях участвуют восемь команд из Одинцово, Звенигорода, Жуковского, Краснознаменска, Лобни и Москвы.

Из трех команд муниципалитета две начали турнир с побед. СШ «Одинцово» обыграла московский «Юнисон» со счетом 2:1. Голы забили Вадим Кукин и Максим Мещанинов. Звенигородский «Спартак» победил клуб из Лобни со счетом 3:2. В составе команды отличились капитан Владислав Ватав и Владислав Бурков, оформивший дубль на 34-й и 90-й минутах.

Второй тур чемпионата пройдет 24 января. СШ «Одинцово» сыграет с «Метеором» из Жуковского, звенигородский «Спартак» встретится с «Телекомкриптом» из Краснознаменска, а одинцовский «Витязь» — с ФК «Лобня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.