В Одинцове прошел благотворительный забег при поддержке «Русской Медиагруппы»

«Русская Медиагруппа» (РМГ) оказала информационное содействие проведению благотворительного забега «Огонь жизни», который прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Мероприятие направлено на популяризацию донорства костного мозга, сообщается в пресс-релизе РМГ.

Участие в забеге подтвердили около 800 зарегистрированных участников. Более 160 детей финишировали на дистанциях 600 и 1200 метров, а 437 взрослых пробежали по 4,5 километра и 9 километров. Суммарно на подмосковном мероприятии присутствовали свыше 3 000 человек.

На благотворительном забеге также лично присутствовали члены Совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий и Владимир Киселевы.

В пресс-службе добавили, что одна из главных задач прошедшего мероприятия — проинформировать россиян, что донация стволовых клеток является безопасной, безболезненной и простой процедурой.

«Есть два варианта типирования для вступления в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга — сдача 3 мл крови из вены или мазок с внутренней стороны щеки. При совпадении с пациентом сдается кровь из вены», — добавили в пресс-релизе.

Начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер отметила, что после создания Федерального регистра в 2022 году он прирос на 300 000 доноров, и сейчас в нем состоят свыше 400 тысяч людей. По ее словам, каждый год более чем 5 тысячам россиян нужна трансплантация костного мозга, 900 из них — несовершеннолетние.

Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

«Вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга — просто и не страшно. Еще важнее сказать, что может произойти потом. Когда вам позвонят сообщить, что вы подходите и можете стать донором, — поверьте, это будет самый счастливый звонок в вашей жизни! Он означает, что скоро вы спасете человеческую жизнь», — добавил основатель NOBLE IMPACT CLUB Алексей Гарбер.

Все посетители благотворительного забега также могли поучаствовать в различных активностях — поиграть в шахматы, боулинг, перетягивать канат, сразиться в армрестлинге или попрыгать на батутах. За музыкальное сопровождение мероприятия ответила группа Uma2rman, исполнившая для гостей свои хиты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.