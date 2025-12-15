В Одинцово определили победителей первенства Подмосковья по фехтованию на рапирах

Первенство Московской области по фехтованию на рапирах прошло 13 декабря в Одинцово. В турнире участвовал 71 спортсмен до 21 года, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Соревнования по фехтованию на рапирах среди юношей и девушек до 21 года состоялись в Одинцово 13 декабря. В турнире приняли участие 71 спортсмен, из них 44 девушки и 27 юношей.

Среди девушек чемпионкой Московской области стала Мариам Курасбедиани, воспитанница Центра фехтования Ильгара Мамедова. В финале она победила со счетом 15:11. Серебряную медаль завоевала Анастасия Голубева из Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва. Бронзовые награды получили Евангелина Моргунова и Милана Аллахвердиева.

В соревнованиях юношей-рапиристов победу одержал Виталий Манвелян, выигравший финальный поединок у Кирилла Александрова со счетом 15:2. Бронзовые медали получили Андрей Соловьев и Илья Ильичев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.