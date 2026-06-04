В Одинцове завершилось первенство России по кикбоксингу

Первенство России по кикбоксингу прошло с 26 по 31 мая в парк-отеле «Покровское» в Одинцовском округе Подмосковья. В соревнованиях приняли участие около 3000 спортсменов из десятков регионов страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир состоялся в два этапа. В ринговых дисциплинах — фулл-контакт, лоу-кик и К1 — выступили 1620 спортсменов из 76 регионов России. Затем прошли поединки в татами-дисциплинах: сольные композиции, лайт-контакт и поинтфайтинг. В них приняли участие 1279 спортсменов из 56 регионов.

По итогам соревнований сформирован состав сборной России для участия в первенстве мира, которое состоится осенью 2026 года в Колумбии.

Специальным гостем турнира стал ветеран боевых действий, наставник молодежи Донбасса и Новороссии, финалист проекта «Голос», ринг-анонсер лиг Fight Nights и ФКР ПРО Василий Пасечник. Он исполнил песню «Родина» из репертуара Сергея Трофимова.

«За таким масштабным мероприятием стоит огромная работа большого числа специалистов. Это вопросы обеспечения безопасности, логистики, трансфера, размещения и координации соревнований. Все это подчеркивает высокий профессионализм организационного комитета и команды Федерации кикбоксинга России», — отметил Василий Пасечник.

Председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России, главный судья первенства Эдгар Саарян подчеркнул высокий уровень конкуренции и объективность судейства.

«Первенство России продемонстрировало рекордный рост числа участников и высокий уровень мастерства спортсменов. Тренерский штаб сборной команды России высоко оценил объективность судейства. По итогам турнира восемь судей получили специальный приз «Лучший судья». Несмотря на рекордное количество участников, организаторам удалось обеспечить качественную видеотрансляцию, питание и яркое шоу гала-финалов», — рассказал Эдгар Саарян.

Организатором выступило Московское областное региональное отделение Федерации кикбоксинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского спортивного фонда и профильного министерства Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.