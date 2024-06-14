​Центральный стадион города Одинцово 15 июня примет фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» для юных игроков 2013 и 2014 годов рождения, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В рамках фестиваля скауты ЦСКА проведут просмотр юных подмосковных футболистов 2013 и 2014 годов рождения. Сотрудники профессионального футбольного клуба подготовили для спортсменов тестирования на быстроту, ловкость, ведение мяча, передачи и удар. Кроме того, запланированы различные футбольные челленджи и проведение нескольких матчей в формате 3 на 3. Все участники получат электронный сертификат с результатами, а у наиболее одаренных появится шанс попасть в академию ЦСКА и спортшколу «Одинцово».

​Всех юных футболистов и гостей мероприятия ждет масштабная развлекательная программа с показательными выступлениями и конкурсами, а также автограф-сессия с обладателем Кубка УЕФА, призером чемпионата Европы, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России Алексеем Березуцким.

​Для участия в спортивном селекционном фестивале нужно пройти обязательную регистрацию по ссылке. При этом мероприятие может посетить любой желающий, без прохождения регистрации.

​Фестиваль футбола проводится совместно с МБУ ДО спортивная школа «Одинцово» в рамках соглашения о сотрудничестве с министерством физической культуры и спорта Московской области.

​Мероприятие состоится 15 июня 2024 года по адресу: Московская область, г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 19 (центральный стадион города Одинцово). Сбор участников запланирован в 9:00, начало мероприятия — в 10:00.

​Ранее ПФК ЦСКА заключил соглашения с пятью спортивными школами Московской области: МАУ ДО «Центральная спортивная школа № 1» (Наро-Фоминский г. о.), МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва Олимп» (г.о. Домодедово), МБУ ДО СШ г. Одинцово, МБУ ДО БГО «СШОР» (Богородский г. о.) и МАУ ДО «Спортивная школа Орион» (г.о. Балашиха).​

​Первый фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» состоялся в Домодедове 1 июня. В нем принимали участие юные футболисты 2015 и 2016 годов рождения.

​Мероприятие состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.