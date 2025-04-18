В Одинцове пройдут соревнования по спортивной акробатике

В Одинцовском городском округе с 30 апреля по 2 мая пройдут международные соревнования по спортивной акробатике — кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В турнире примут участие 430 спортсменов из 173 команд, представляющих семь стран мира и 19 субъектов РФ. Честь Московской области будут защищать 17 коллективов.

​Лучшие международные акробатические составы поборются за звание сильнейших сразу в нескольких дисциплинах: в «тройках», «четверках», в мужских парах, женских парах, а также в смешанных парах.

​Для зрителей вход на соревнования свободный. Также все дни турнира будет доступна онлайн-трансляция в сообществе Федерации гимнастики России в «VK».

​В качестве почетных гостей Кубок В.Гургенидзе посетят: 11-кратный чемпион мира по спортивной акробатике, сын Владимира Гургенидзе — Реваз Гургенидзе, вице-президент федерации гимнастики России, заслуженный тренер России, первый вице-президент технического комитета Международной федерации гимнастики Ирина Никитина и другие.

Дата проведения: с 30 апреля по 2 мая.

​Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, улица Маршала Жукова, 22, Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс.

​Программа турнира:

30 апреля.

10:00–15:00 — балансовое упражнение;

15:00–15:30 — торжественная церемония открытия соревнований;

15:30–20:00 — балансовое упражнение.

1 мая.

10:00 до 17:15 — темповое упражнение;

2 мая.

09:00 до 16:30 — комбинированное упражнение;

16:30 — церемония награждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.