В Одинцове пройдут матчи сборных России и Белоруссии по волейболу

Товарищеские матчи между волейбольными сборными России и Белоруссии пройдут в Одинцове 29 и 30 августа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Встречи мужских волейбольных команд пройдут на площадке Волейбольного центра. Вход для болельщиков будет свободный.

«Мы работали над проектом проведения большого товарищеского турнира в Новосибирске с приглашением нескольких команд, участвующих в чемпионате мира 2025 года. Выгода была для всех — Россия и Беларусь получали бы солидную международную практику, остальные сборные — хорошие спарринги в преддверии главного старта сезона. Другие команды с энтузиазмом восприняли саму возможность обсуждения этой идеи. Но, к сожалению, в дело вмешались не политические, а технические причины: с визами, с логистикой и перелетами. Нужно учитывать то, что у большинства федераций планирование всех мероприятий на летне-осенний период велось задолго до начала сезона сборных, и не всегда возможно изменить эти планы. В итоге мы сыграем с нашими друзьями из Беларуси два товарищеских матча в конце августа», — рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Перед товарищескими играми со сборной Белоруссии российская команда провела учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске с 20 по 27 августа.

«Планируем дать поиграть всем — играем с одним и тем же коллективом, поэтому хотелось увидеть на площадке всех. Но и забывать о том, что для сборной России в любом матче приоритет — победа, результат — не будем. Сбор короткий, на старте сезона, но все ребята большие профессионалы и приехали готовыми, поэтому сильного рассинхрона в уровне подготовки не чувствуется. Может быть, кто-то чуть проседает по физике, кто-то чуть медленней, чем в конце сезона, но все в хорошей форме и заряжены», — рассказал о подготовке к матчам наставник сборной России Константин Брянский.

Место проведения: г. о. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22, Волейбольный центр.

Дата и время: 29 августа — 19:00 (Мск), 30 августа — 16:00 (Мск).

Для тех болельщиков, кто не сможет посетить игры и наблюдать за волейбольными баталиями с трибун, будет организована трансляция в прямом эфире телеканала «Волейбол».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.