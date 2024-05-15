В Одинцове пройдет 3 этап серии забегов для детей и взрослых «TOPSKI Family Run»

III этап серии стартов для детей и взрослых «TOPSKI Family Run» на призы Александра Панжинского состоится 26 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Регистрация для участников открыта по ссылке.

Любители бега могут выбрать подходящую дистанцию в зависимости от возрастной группы: от 600 м до 10 км. Все участники получат на финише уникальную авторскую медаль. Особенность трофеев серии стартов «TOPSKI Family», включая зимние забеги на лыжах, в том, что каждый из них имеет уникальную форму. Все медали формируют единую композицию.

Тройки лидеров на каждой дистанции во всех возрастных группах получат призы. Для участников предусмотрены отдельные зачеты: юридический, корпоративный и клубный TOPSKI. Также в семейном зачете шесть лучших пар «ребенок-родитель» по сумме занятых мест получат специальные награды.

Новым форматом этого года является корпоративный зачет, в рамках которого состоится эстафета 5×1000 метров.

Кроме забегов в программе мероприятия анимационная программа и лотерея для всех участников по номеру на стартовой майке, а также каша и чай.

В текущем сезоне соревнования «TOPSKI Family» впервые проводятся в формате лиги и включают три этапа. Первый и второй — лыжные и третий — беговой. II этап семейных лыжных соревнований на призы Александра Панжинского прошел 25 февраля.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Место проведения: Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, дата проведения — 26 мая 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.