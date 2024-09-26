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В Одинцове построят спорткомплекс для пляжного волейбола и большого тенниса

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области одобрила облик спортивно-тренировочного комплекса, который планируется к реализации в рабочем поселке Новоивановское, на улице Агрохимиков, вблизи дома 6, к.1. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Новый спортивно-тренировочный комплекс с залами для пляжного волейбола и большого тенниса предназначен для проведения профессиональных тренировочных, а также любительских физкультурно-оздоровительных занятий. Общая площадь здания составит более 1750 квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать порядка 11 новых рабочих мест. Завершить строительство планируется в I квартале 2025 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Двухэтажное здание представляет собой объем Г-образной формы в плане. Блок общих помещений в центре соединяет два симметричных «крыла», в которых расположены двусветные спортивные залы.

«Архитектурный облик здания выполнен в современном стиле. Линии ламелей с текстурой светлого дерева нерегулярной каскадной линией опоясывают периметр здания, благодаря чему на каждой из сторон образуется оригинальный рисунок. Фасады легкие и динамичные», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Фасадные решения объекта предполагают применение многослойных сэндвич панелей темно-серого цвета. Цоколь выполнен из керамогранитной плитки в бежево-красном оттенке. На фасадах предусмотрены места для размещения информационных конструкций. В темное время суток облик здания подчеркнет подсветка.

По проекту портал главного входа располагается в углублении, что обеспечивает защиту от непогоды. Вход выполнен с уровня тротуара, без ступеней и пандусов, с учетом организации «безбарьерной среды».

По проекту на первом этаже будут располагаться: вестибюль с зоной ресепшн, гардеробная, помещение охраны, раздевалки с душевыми и саунами, медицинский кабинет, тренерская, зал пляжного волейбола, теннисный зал, технические помещения.

Пространство второго этажа отведено для массажных кабинетов, комнаты приема пищи, раздевалок с душевыми, спа-зоны с саунами, баней и хамамом, а также помещений персонала.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с озеленением, установкой малых архитектурных форм, организацией плоскостной автостоянки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.