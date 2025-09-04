В Одинцове 6 сентября пройдут традиционные соревнования «Арбузный кросс»

В этом году будет разыграно 20 комплектов наград в разных возрастных категориях. Юные и взрослые любители активного образа жизни преодолеют дистанции от 600 до 4 500 метров.

По доброй традиции все участники на финише помимо сувенирных медалей угощаются порцией арбуза, а лучшие бегуны в своих возрастных группах получают целый арбуз в качестве специального сладкого приза.

​Первый «Арбузный кросс» прошел в Одинцове в 1971 году и с тех пор проводился ежегодно и ни разу не отменялся. Его участниками были спортсмены-лыжники, которые в необычном формате проводили контрольную тренировку перед стартом зимнего сезона. Основателем «Арбузного кросса» является энтузиаст спорта, ветеран Великой Отечественной войны Александр Андрейченко, которого, уже к сожалению, нет с нами, но «Арбузный кросс» живет, развивается и проводится в память Александра Владимировича. Со временем забег стал спортивно-массовым мероприятием для всех желающих. В этом году он пройдет уже в 54-й раз. В прошлом году в кроссе приняли участие 1500 человек.​

Дата проведения: 6 сентября 2025 года.

​Место проведения: Одинцово, ул. Манжосовская, д. 1, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

Программа мероприятия:

08:30–13:00 — выдача стартовых номеров на месте старта по предварительной регистрации.

600 метров и 1200 метров:

11:00 — девочки 2020 г. р. и младше, дистанция 600 метров;

11:10 — мальчики 2020 г. р. и младше, дистанция 600 метров;

11:20 — девочки 2018–2019 гг. р., дистанция 600 метров;

11:30 — мальчики 2018–2019 гг. р., дистанция 600 метров;

11:40 — девочки 2016–2017 гг. р., дистанция 1200 метров;

11:50 — мальчики 2016–2017 гг. р., дистанция 1200 метров.

2000 метров и 3500 метров:

12:00 — девочки 2014–2015 гг. р., дистанция 2000 метров;

12:10 — мальчики 2014–2015 гг. р., дистанция 2000 метров;

12:20 — девочки 2012–2013 гг. р., дистанция 2000 метров;

12:30 — мальчики 2012–2013 гг. р., дистанция 3500 метров;

12:40 — девушки 2010–2011 гг. р., дистанция 3500 метров;

12:45 — девушки 2007–2009 гг. р., дистанция 3500 метров;

12:55 — женщины 1975–2006 гг. р., дистанция 3500 метров;

13:00 — мужчины 1965–1974 гг. р., дистанция 3500 метров;

13:05 — мужчины 1955–1964 гг. р., дистанция 3500 метров;

13:10 — женщины 1974 г. р. и старше, дистанция 3500 метров;

13:15 — мужчины 1954 г. р. и старше, дистанция 3500 метров.

4500 метров:

13:20 — юноши 2010-2011 г. р., дистанция 4500 метров;

13:30 — юноши 2007–2009 гг. р., дистанция 4500 метров;

13:40 — мужчины 1975–2006 гг. р., дистанция 4500 метров.

​«Арбузный кросс» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.