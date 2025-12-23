В Одинцове 28 декабря стартует юбилейный сезон лыжной серии TOPSKI FAMILY

Пятый сезон лыжной серии TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского начнется 28 декабря в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый этап традиционной лыжной серии TOPSKI FAMILY для детей и взрослых пройдет 28 декабря в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. В соревнованиях примут участие более 1 000 лыжников и 20 корпоративных команд.

В этом году серия отмечает пятый, юбилейный сезон. Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Для участников подготовлены старты в семи возрастных категориях на дистанциях от 600 метров до 5 километров. Также состоятся семейные эстафеты 3х600 м и 4х600 м, где команды формируются из родителей и детей.

Для организаций предусмотрена корпоративная эстафета на четыре этапа по 1 км, в каждой команде обязательно участие женщины. Новинкой сезона станет отдельный зачет для спортивных клубов.

Соревнования традиционно откроет разминка с Александром Панжинским. Для гостей подготовлены полевая кухня, развлекательная программа, а победителей ждут кубки и подарки от спонсоров. Медали всех этапов турнира составят единую композицию, а лучшие шесть пар «ребенок-родитель» получат специальные призы. Каждый финишировавший получит уникальную медаль сезона 2025/2026.

Регистрация на турнир уже открыта, подробности доступны на официальном сайте события. Начало регистрации участников — в 8:00, старт заездов — в 9:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.