В Одинцове 22 декабря стартует лыжный этап серии забегов для детей и взрослых

Первый лыжный этап традиционной серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского пройдет 22 декабря в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Стать участником первого в сезоне уникального лыжного турнира для всей семьи может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. Для любителей лыжных гонок будут организованы старты в 16 основных возрастных категориях на дистанции от 600 м до 10 км, а также дополнительный соревновательный семейный зачет.

​Впервые в истории серии будет проводиться семейная эстафета. Она пройдет в три этапа по 600 метров. На старт первого этапа выйдут папы, второго — мамы, а пересечь финишную прямую на заключительном этапе предстоит детям.

​Для организаций предусмотрена корпоративная эстафета 4 этапа по 600 метров. В каждой команде должна быть минимум одна женщина, распределение по этапам произвольное. Участие спортивных клубов и спортивных организаций не допускается.

​Регистрация на турнир «TOPSKI FAMILY» проходит по ссылке.

​По традиции откроет соревнования разминка с Александром Панжинским и шествие коллектива барабанщиков, которые после переместятся на старт и будут поддерживать участников. Первыми на дистанцию выйдут самые маленькие лыжники.

​На финише каждого лыжника будет ждать уникальная авторская медаль спортивного события, полевая кухня, горячие напитки и памятный шарик на елку. Для тройки победителей приготовлены кубки и подарки от спонсоров. Медали всех этапов турниров «TOPSKI FAMILY» сложатся в единую композицию. Кроме того, специальные призы достанутся лучшим шести парам «ребенок-родитель» по итогам результатов семейного зачета. Также все гости и участники мероприятия смогут насладиться насыщенной развлекательной программой и принять участие в спортивной лотерее.

​Дополнительную информацию о турнире и допуске на участие сразу в нескольких соревновательных зачетах можно найти на сайте.

​Дата проведения: 22 декабря 2024 года.

​Место проведения: Московская область, г. Одинцово, ул. Манжосовская, 1 (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха).

​Серия турниров TOPSKI FAMILY проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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