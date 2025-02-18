В образовательном центре Красногорска прошли соревнования по авиамодельному спорту

Руководитель клуба «ЗИГЗАГ» Андрей Кушнир организовал соревнования среди резиномоторных моделей класса «ОП-500» в образовательном центре «Лидер» Красногорска. 16 школьников в возрасте от 7 до 10 лет выясняли, чей планер способен оставаться в воздухе дольше. Целью мероприятия является просмотр и определение самых перспективных авиамоделистов, которые впоследствии будут представлять муниципалитет на областном уровне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам организатора девушки прекрасно себя проявили. Юные таланты занимаются в авиамодельном клубе «ЗИГЗАГ» с завидным рвением, таким же, как и у мальчиков. Андрей Кушнир отметил, что техническому творчеству себя посвятили порядка семи школьниц разных возрастов.

Десятилетняя Полина Янина, которая занимается в клубе уже второй год, стала чемпионкой. Эти соревнования стали вторыми по счету. По итогам трех туров девочка показала шикарный результат, достойный регионального уровня и значительно обошла конкурентов.

По словам самой чемпионки, ей очень интересно делать что-то, связанное с самолетами. Конструировать, создавать новое.

Поскольку ребята занимаются техническим авиамоделированием с большим удовольствием и азартом, вполне возможно, что они свяжут свою будущую профессиональную жизнь с конструированием настоящих самолетов и космических кораблей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.