В ОАЭ студент из Турции победил в турнире по самому большому в мире тетрису
0:32
В Объединенных Арабских Эмиратах состоялось соревнование по самому большому в мире тетрису. Момент победы 19-летнего студента из Турции попал на видео, которое опубликовал Mash.
Роль игрового экрана выполняла 150-метровая Dubai Frame, а фигурки имитировали дроны, меняющие свою окраску.
Победителем необычного соревнования стал 19-летний турецкий студент, опередивший 60 опытных игроков из различных государств, в награду ему вручили диплом.
По данным открытых источников, игровое поле было составлено из 4 тысяч дронов. Победителю также вручили приз, но его ценность не раскрывается организаторами.
