В ОАЭ студент из Турции победил в турнире по самому большому в мире тетрису Спорт сегодня в 18:36 0:32

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялось соревнование по самому большому в мире тетрису. Момент победы 19-летнего студента из Турции попал на видео, которое опубликовал Mash.

Роль игрового экрана выполняла 150-метровая Dubai Frame, а фигурки имитировали дроны, меняющие свою окраску. Победителем необычного соревнования стал 19-летний турецкий студент, опередивший 60 опытных игроков из различных государств, в награду ему вручили диплом. По данным открытых источников, игровое поле было составлено из 4 тысяч дронов. Победителю также вручили приз, но его ценность не раскрывается организаторами. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.