В Красногорске впервые стартовали соревнования по лазерному бою

«В нашей школьной спартакиаде впервые появился лазертаг. В других муниципалитетах такой практики нет. Мы очень рады, что этот вид спорта активно развивается у нас и в округе проводятся соревнования как муниципального, так и всероссийского уровня. Самое главное, что он очень нравится нашей молодёжи», — поделился Валентин Олехнович, начальник отдела спортивно-массовой работы Управления по физической культуре и спорту округа Красногорск.

Учителя физкультуры, сегодня болеющие за ребят, также признались, что для них этот вид спорта является новым. Они отметили, что он позволяет детям проявлять смелость, развивать командный дух и, самое важное, способствует формированию здорового образа жизни.

В соревнованиях принимают участие более 112 учащихся из 16 школ округа. В суперфинале по лазертагу команда школьников будет соревноваться с сотрудниками Управления спорта и физической культуры Красногорска.

История красногорского лазертаг-клуба началась в 2012 году. Он стал одним из первых подобных клубов в России. С 2015 года клуб активно участвует во всероссийских соревнованиях по лазертагу. Это позволяет его участникам продемонстрировать свои навыки и соревноваться с другими командами из разных уголков страны.

В 2023 году лазертаг был официально признан видом спорта. И в том же году красногорский клуб одержал победу и стал чемпионом. В округе также активно развивается новая дисциплина — киберфутбол, которая уже входит в программу муниципальной школьной спартакиады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.