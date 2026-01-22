В Ногинске стартовали бесплатные тренировки по хоккею для детей

Бесплатные тренировки по хоккею для детей начались 21 января на катке в микрорайоне Красный Электрик города Ногинск. Первое занятие провел тренер Дмитрий Синенко, сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

В микрорайоне Красный Электрик города Ногинск 21 января открылись бесплатные тренировки по хоккею для детей. Каток был подготовлен при поддержке депутата Богородского округа Олега Пушенка, который также принял участие в первом занятии.

Тренировку провел Дмитрий Синенко, тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа. Участникам выдали специальную форму, а ледовое покрытие отметили как идеально гладкое. На территории катка оборудованы раздевалка, парковка и современное освещение.

В ближайшие выходные на катке планируется провести первый мини-турнир среди юных хоккеистов. Бесплатные тренировки будут проходить по понедельникам и средам в 19:00, а также по субботам в 16:00. Дополнительную информацию можно получить у тренера Дмитрия Синенко по телефону +7 (926) 877-96-76.

В этом году микрорайон Красный Электрик отмечает 75-летие. Депутат Олег Пушенок уделяет особое внимание развитию территории и организации спортивных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.