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В Ногинске прошел первый турнир по арчертагу

В г. Ногинск Московской области состоялся первый турнир по арчертагу. В спортивном мероприятии приняли участие 10 команд, в каждой по 5 игроков. Все участники — студенты учебных заведений Богородского округа, сообщается на сайте администрации горокруга.

Команда Ногинского филиала Государственного университета просвещения одержала победу.

Арчертаг — микс из тактической игры и стрельбы из лука и стрел с мягкими безопасными наконечниками. В качестве мишени — живой противник, также вооруженный луком и стрелами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.